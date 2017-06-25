В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро

В Германии выпустили партию купюр номиналом в ноль евро. Об этом сообщается на туристическом портале города Киль.

В первом тираже напечатано пять тыс. экземпляров. Разрешение на выпуск дал Европейский центральный банк. Купюры в ноль евро являются сувенирными, но изготовлены по той же технологии, что и обычные деньги, со всеми мерами защиты.

In Deutschland gibt es einen Null-Euro-Schein – und die Europäische Zentralbank erkennt ihn an. (Foto: dpa)https://t.co/oW9M4aORcD pic.twitter.com/KIyf4l0fa5 — Neue OZ (NOZ) (@noz_de) June 23, 2017

На купюрах изображён немецкий парусник "Горх Фок II". Стоимость каждой из них – 2,5 евро. Инициаторы выпуска купюр ожидают, что они станут популярны среди туристов и коллекционеров.