В Калининграде на празднование Ураза-байрам пришло вдвое больше человек, чем в прошлом году

В воскресенье, 25 июня, калининградские мусульмане собрались, чтобы отпраздновать Ураза-байрам. Об этом Клопс.Ru рассказал имам-ахунд Иршат Хисамов.
Верующие собрались на ул. Дзержинского, неподалёку от недостроенной мечети, чтобы отметить окончание Рамадана ритуальной молитвой. Праздник начался в 9 утра, но приходить на него начали за несколько часов. По словам Хисамова, помолиться пришли около 13 тыс. человек, вдвое больше, чем в прошлом году.
"Всем места не хватило. Кому-то пришлось молиться на асфальте, кому-то на фанере, на принесённых с собой ковриках", – рассказал Хисамов.
Верующие собрали традиционную для этого праздника милостыню, чтобы помочь малоимущим. Часть средств направят в Сирию пострадавшим от военных действий. Это будет сделано через Центральное духовное управление в Уфе.
В 2016 году Ураза-байрам отпраздновали
в Калининграде и в Гурьевском районе. Это один из самых значимых праздников в исламе.
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