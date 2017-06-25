Алиханов попал в рейтинг самых малооплачиваемых глав регионов по версии "Коммерсантъ-Власть"
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попал в число самых малооплачиваемых глав регионов России. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Власть"
, составившее рейтинг.
Рейтинг подводит итоги декларационной кампании губернаторов. В этом году его возглавил губернатор Псковской области Андрей Турчак, чей доход составил 718 тыс. рублей. На втором месте оказался глава Калмыкии Алексей Орлов. Он задекларировал 1,2 млн рублей. На третьем месте глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов с доходом 1,3 млн рублей.
Алиханов попал в рейтинг с задекларированным доходом в 2,6 млн рублей. Вторым врио в числе малооплачиваемых губернаторов стал глава Адыгеи Мурат Кумпилов с заработком в 1,6 млн. В рейтинг вошли также глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (2 млн рублей) и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров (2,3 млн рублей).
В мае правительство Калининградской области отчиталось
о доходах. Антон Алиханов указал заработанную за год сумму в 2,61 млн рублей, три квартиры и Mitsubishi Outlander.
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