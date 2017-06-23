Госдума одобрила законопроект о введении в России курортного сбора

В пятницу, 23 июня, в Государственной думе депутаты одобрили в первом чтении законопроект о введении в России курортного сбора. Об этом пишет "РИА Новости"
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Речь идёт о реализации эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018–2022 годах. Там введут курортный сбор: туристы будут должны платить за фактическое количество дней проживания в гостинице или санатории. Предполагается, что сбор за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека.
Авторы законопроекта отмечают, что сумма налога может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения или местонахождения курорта. Местные власти также могут отменить сбор, пишет СМИ. Сообщается, что создать фонд и финансировать из него проектирование, строительство и реконструкцию курортных объектов, а также обеспечивать их содержание, благоустройство и ремонт сможет каждый из регионов.
В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству
разработать в России механизм взимания курортного сбора. Сообщалось, что до 1 марта 2017 года правительство должно было наделить Ростуризм полномочиями по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса России на внутреннем и мировом рынках.
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