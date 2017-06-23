"Начнут люди тонуть, тогда чиновники хватятся": спасатели из Балтийска пригрозили увольнением из-за плохих условий труда

В Балтийске сотрудники городской спасательной станции пригрозили руководству увольнением, если им не улучшат условия труда. Об этом Клопс.Ru рассказал начальник спасательной станции Николай Баженов.

По словам спасателя, им и его подчинённым уже давно приходится работать в очень неприемлемых условиях. После того, как семь лет назад, сгорело стационарное здание спасательной станции, на её месте поставили временные вагончики, куда до сих пор и заступают на суточные дежурства спасатели.

"Там всё зелёное от плесени, потому что не предусмотрены они для долгой службы в сыром и климате. Отопления там нет, туалета тоже. Воду только недавно подвели. Мы там все эти годы сами за свой счет что-то ремонтировали, но уже руки опускаются. Сколько можно! Зимой мы ведь там тоже дежурим, чтобы не разворовали все. Так извели столько собственных баллонов газа, чтобы хоть как-то согреться. Туалет сами себе на улице построили", — вздыхает Юрий Шаклатов, который 13 лет проработал спасателем.

Мужчина и двое его коллег, таких же опытных спасателей с многолетним стажем, недавно уволились со спасательной станции.

"У нас и так нехватка была кадров — медик только один вместо двух. Взяли двоих вместо нас, а у них подготовки вообще никакой — они и плавать-то не умеют толком. Ведь чтобы отличить тонущего от просто плавающего тоже нужен опыт. Как спасать будут? Когда люди начнут тонуть, тогда только чиновники только хватятся", — говорит Шаклатов.

Полгода назад на станции по неизвестным спасателям причинам прекратилась подача электроэнергии. Они предполагают, что всё дело в проводах, оборванных экскаватором, который чистил пляж. По крайней мере, техника стала виной отключения света на нескольких фонарях.

"Мы несколько месяцев на генераторе держались, а от него ни рации или дефибриллятор не зарядить, ни обогреватель, ни микроволновку или холодильник не включить. Как там на пляже сутки жить?" — говорит начальник станции Николай Баженов. Да и инвентаря тоже не хватает. Лодка всего одна, поэтому мы использовали собственные лодки".

Фото предоставлено сотрудниками спасательной станции

Оставшиеся на своих рабочих местах спасатели писали обращения на имя главы города, и отправляли письмо в приемную губернатора, и когда в итоге им не подключили даже свет, тоже пообещали уволиться.

"Все, кроме меня и еще одного начальника, сказали что уйдут. И я их понимаю", — говорит Николай Баженов. — Нам бы для начала хоть электроэнергию снова подключить. А в идеале нужно новое стационарное здание и дополнительный инвентарь".

По словам главы горадминистрации Балтийска Евгения Лебедева, электроэнергия была отключена на спасательной станции из-за того, что у муниципалитета имелась задолженность перед энергопоставщиком, причём у совершенно не относящейся к станции организации. Пока разбирались и занимались бумажной волокитой, спасатели сидели без света.

"Буквально вчера все вопросы уладили и сегодня свет в спасательной станции теперь есть", — заверил Лебедев.

Так же чиновник оптимистично настроен и в отношении остальных неприятных аспектах, неустраивавших взбунтовавшихся спасателей. Он сообщил, что новые сотрудники проходят обучение, контракт на поставку биотуалета уже заключен.

"Планируем в дальнейшем нормально обустроить спательную станцию. Со временем докупим и лодки, и другое оснащение. Мы этой станцией занимаемся и порядок в ней наведём", — пообещал Лебедев.