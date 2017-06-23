Спаслись от голода и безденежья: история переезда семьи из Ташкента в Калининград

В посёлке Малое Лесное в просторном доме, который своими силами перестроили из немецкого здания, живёт три поколения семьи Нурилиных, которые приехали в Калининград в 1990-х. Их историей заинтересовалась "Страна Калининград".



Татарские корни заметны сразу: и во внешности, и в именах, которые звучат как музыка.



"Хоть традиции соблюдаем татарские, говорим по-русски, а еду любим узбекскую", — улыбаются члены семьи.



Несмотря на то что корни Нурилиных идут из Татарстана, много лет они прожили в Узбекистане — в Калининград в 1990-х перебрались из Ташкента.



"Первым сюда поехал муж Ирик — найти жильё и работу. Уезжать из Ташкента не хотелось: там был дом, друзья и родные. Но после развала Советского Союза с каждым днём становилось всё сложнее: на работу было не устроиться, только за крупные взятки, а денег не было", — вспоминает старшая женщина в семье, Зульфия Нурилина.



Калининград выбрали не случайно: говорят, что немаловажную роль играл климат, но главное — отношение людей. Во многих других регионах России приезжих воспринимали как чужаков, а здесь все и сами были переселенцами.



"Когда приехал, брался за любую работу, лишь бы подкопить денег на жильё. Трудиться привык: в большой семье был старшим ребёнком, так что нужно было помогать родителям, и работать пошёл с четвёртого класса — трактор освоил, бульдозер, много лет занимался сигнализациями. А здесь с братом, который самым первым переехал на Балтику, стали частными предпринимателями и взялись за торговлю", — вспоминает Ирик.