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Главная Новости Общество

Спаслись от голода и безденежья: история переезда семьи из Ташкента в Калининград

11:47
  3940 3
Фото: "Страна Калининград"
В посёлке Малое Лесное в просторном доме, который своими силами перестроили из немецкого здания, живёт три поколения семьи Нурилиных, которые приехали в Калининград в 1990-х. Их историей заинтересовалась "Страна Калининград".

Татарские корни заметны сразу: и во внешности, и в именах, которые звучат как музыка.

"Хоть традиции соблюдаем татарские, говорим по-русски, а еду любим узбекскую", — улыбаются члены семьи.

Несмотря на то что корни Нурилиных идут из Татарстана, много лет они прожили в Узбекистане — в Калининград в 1990-х перебрались из Ташкента.

"Первым сюда поехал муж Ирик — найти жильё и работу. Уезжать из Ташкента не хотелось: там был дом, друзья и родные. Но после развала Советского Союза с каждым днём становилось всё сложнее: на работу было не устроиться, только за крупные взятки, а денег не было", — вспоминает старшая женщина в семье, Зульфия Нурилина.

Калининград выбрали не случайно: говорят, что немаловажную роль играл климат, но главное — отношение людей. Во многих других регионах России приезжих воспринимали как чужаков, а здесь все и сами были переселенцами.

"Когда приехал, брался за любую работу, лишь бы подкопить денег на жильё. Трудиться привык: в большой семье был старшим ребёнком, так что нужно было помогать родителям, и работать пошёл с четвёртого класса — трактор освоил, бульдозер, много лет занимался сигнализациями. А здесь с братом, который самым первым переехал на Балтику, стали частными предпринимателями и взялись за торговлю", — вспоминает Ирик.

Со временем в Калининградскую область переехала дочь Нурилиных с мужем и ребёнком, потом подтянулись другие родственники. О том, как семья живёт в Калининградской области, читайте в статье "Страны Калининград".

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3 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
12:14
"Энтого контингента" здесь  только и не хватало.....................
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siren
siren #
15:58
Какой голод в Ташкенте! Вы что, обалдели?! Сами всю жизнь там прожили... А "безденежье" было по всей стране в 90-е. Не платили не только зарплаты, но и пенсии. Нечего писать дебильные заголовки!
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CatCar
CatCar #
16:09
мда...
сразу на память приходит фильм Ташкент-город хлебный
кто то здесь врёт
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