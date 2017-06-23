Алиханов: Калининград теряет столько воды, сколько потребляет целый Советск

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов обратил внимание главы Калининграда Александра Ярошука на то, что областной центр теряет столько воды, сколько использует целый Советск. Об этом пишет "РБК-Калининград".



Потери в коммунальных сетях в Калининграде составили 34%. При этом глава региона сомневается, что виной всему — "дырявые трубы". Ярошуку поручено разобраться с проблемой.



"Мы выделяли деньги на поиск источников потерь. Мы не принимаем для установки тарифа цифру потерь в 34%. По нашим оценкам, она составляет 16%", — сказал Алиханов.