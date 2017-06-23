В селе Южной Африки на ферме родился "получеловек-полуягнёнок" (фото)

В Южной Африке в поселении Леди-Фрер на одной из ферм овца родила мёртвого ягнёнка, отдаленно напоминающего человека. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на южноафриканское издание IOL
.
Рождение "получеловека-полуягнёнка" вызвало панику у местного населения. Жители верят, что существо появилось на свет не без вмешательства "тёмных сил".
По данным главы ветеринарной службы Восточно-Капской провинции, мертворождённый "ягнёнок" действительно напоминает человека. Несмотря на это, никакого отношения к людям и к зоофилии существо не имеет.
"Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции", — пояснил ветеринар.
Ветеринар также объяснил сельчанам, что у овец 28 пар хромосом, в то время как у людей — 23 пары. Исходя из этого речь о "получеловеке-полуовце" идти не может. Сообщается, что департамент ветеринарии проведёт вскрытие существа. Результаты обнародуют специально для жителей поселения, верующих в "колдовство".
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