В селе Южной Африки на ферме родился "получеловек-полуягнёнок" (фото)

Рождение "получеловека-полуягнёнка" вызвало панику у местного населения. Жители верят, что существо появилось на свет не без вмешательства "тёмных сил".

По данным главы ветеринарной службы Восточно-Капской провинции, мертворождённый "ягнёнок" действительно напоминает человека. Несмотря на это, никакого отношения к людям и к зоофилии существо не имеет.

"Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции", — пояснил ветеринар.

Ветеринар также объяснил сельчанам, что у овец 28 пар хромосом, в то время как у людей — 23 пары. Исходя из этого речь о "получеловеке-полуовце" идти не может. Сообщается, что департамент ветеринарии проведёт вскрытие существа. Результаты обнародуют специально для жителей поселения, верующих в "колдовство".