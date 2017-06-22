В России установлена новая величина прожиточного минимума

Правительство РФ повысило прожиточный минимум на 218 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передаёт "РИА Новости"

В I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения составит 9909 рублей. В IV квартале 2016 года он составлял 9691 рубля.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения — 10701 рубль, пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9756 рублей", — говорится в тексте документа.