В России установлена новая величина прожиточного минимума
Правительство РФ повысило прожиточный минимум на 218 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передаёт "РИА Новости"
.
В I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения составит 9909 рублей. В IV квартале 2016 года он составлял 9691 рубля.
"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения — 10701 рубль, пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9756 рублей", — говорится в тексте документа.
24 мая 2017 года врио губернатора региона Антон Алиханов подписал постановление
, устанавливающее в Калининградской области новую величину прожиточного минимума. В расчёте на душу населения она стала равна 10189 рублей, что на 241 рубль больше, чем в четвёртом квартале 2016 года. Ранее в правительстве сообщалось о планах повышения
прожиточного минимума в регионе.
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