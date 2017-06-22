Депутаты Госдумы предложили отменить новогодние каникулы
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить новогодние каникулы. Документ опубликован
в электронной базе законопроектов.
Нерабочими днями депутаты предложили сделать только 31 декабря, а также 1 и 7 января. Также на 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая должно выпадать только по одному выходному. Помимо этого, предлагается не работать 18 марта — в годовщину воссоединения с Россией Крыма и Севастополя — и 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции.
Таким образом, предлагается сохранить всего 11 дополнительных выходных в году. Отметим, что в 2018 году Минтруд предоставляет россиянам
28 добавочных нерабочих дней.
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