Депутаты Госдумы предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить новогодние каникулы. Документ опубликован в электронной базе законопроектов.



Нерабочими днями депутаты предложили сделать только 31 декабря, а также 1 и 7 января. Также на 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая должно выпадать только по одному выходному. Помимо этого, предлагается не работать 18 марта — в годовщину воссоединения с Россией Крыма и Севастополя — и 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции.