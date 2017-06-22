Комитет Госдумы поддержал арест за нецензурную брань в семье

Законопроект, ужесточающий административную ответственность за мат при домочадцах, рекомендован к принятию комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом пишет ТАСС



Группа депутатов от "Единой России" внесла поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) ещё в 2014 году. Было предложено наказывать за нецензурную брань не только в общественных, но и в других местах. Наказывать за нарушение предлагается арестом до 15 суток, исправительными работами либо штрафом в размере до двух тысяч рублей. В четверг законопроект был рассмотрен комитетом.



Авторы документа полагают, что нецензурная брань в семье снижает качество жизни граждан, влияет на воспитание детей и "создаёт нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищённости".