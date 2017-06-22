Комитет Госдумы поддержал арест за нецензурную брань в семье
Законопроект, ужесточающий административную ответственность за мат при домочадцах, рекомендован к принятию комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом пишет ТАСС
.
Группа депутатов от "Единой России" внесла поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) ещё в 2014 году. Было предложено наказывать за нецензурную брань не только в общественных, но и в других местах. Наказывать за нарушение предлагается арестом до 15 суток, исправительными работами либо штрафом в размере до двух тысяч рублей. В четверг законопроект был рассмотрен комитетом.
Авторы документа полагают, что нецензурная брань в семье снижает качество жизни граждан, влияет на воспитание детей и "создаёт нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищённости".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.