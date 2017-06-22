Белые шары в небо: во Фридландских воротах прошло мероприятие "Гордимся, помним, благодарим"

В Калининграде 22 июня во Фридландских воротах прошло мероприятие "Гордимся, помним, благодарим", посвящённое Дню памяти и скорби. На нём присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской области, боевых действий в Афганистане, воспитанники детского дома "Надежда", представители общественных организаций и молодёжь города. Началось мероприятие театрализованной постановкой. После чего дети исполнили песни о войне и прочли стихи.

Также были организованы фотозона со снимками на военную тематику, выставка военной техники с участием реконструкторов, стол с угощениями для ветеранов и полевая кухня для всех желающих. В завершение в небо были выпущены белые шары как символ душ павших на войне.

В мероприятии принял участие председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

"Сегодня исполнилось 76 лет с того дня, как началась Великая Отечественная война. 22 июня — день скорби не только о тех, кто принял тогда на себя первый удар, но и о тех, кто ковал Победу в тылу и на фронте все военные годы", — отметил Андрей Кропоткин.