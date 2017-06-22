Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)

В четверг, 22 июня, жители Калининграда возложили венки и красные гвоздики к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам. В России 22 июня официально считается Днём памяти и скорби. В этот день 1941 года в четыре часа утра началась война. Ежегодно в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, калининградцы приходят к мемориалу, чтобы почтить память тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Завершились мемориальные торжества у памятника 1 200 гвардейцам маршем воинских подразделений.

"Сегодняшний день — это хороший урок памяти для сегодняшнего и будущего поколения, — сказал глава Калининграда Александр Ярошук. — Мы должны помнить бессмертный подвиг, который свершился в четыре утра в Брестской крепости. Деревня моего отца, прадедов в 40 км от этого места. На 70-летии я был в крепости, это непередаваемое чувство, слёзы на глазах. Мы всегда будем помнить этот подвиг героев".

В мероприятиях приняли участие глава региона Антон Алиханов, замполпред президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, председатель калининградской областной думы Марина Оргеева, командующий Балтфлотом — вице-адмирал Александр Носатов, руководство территориальных управлений федеральных структур и ветераны.