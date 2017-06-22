В Калининграде прошла патриотическая акция "Свеча памяти"

Калининградцы в ночь с 21 на 22 июня провели ежегодную патриотическую акцию "Свеча памяти". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Акция состоялась возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Почтить скорбную дату начала Великой Отечественной войны собрались более 250 человек, среди них — чиновники, студенты, волонтёры. "Участники мероприятия возложили цветы у мемориала, а также выложили из лампадок фигуры журавлей и запустили в небо белые шары в память о погибших в Великой Отечественной войне", — отметили в пресс-службе.