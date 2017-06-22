На Советском направлении отменяется вечерний воскресный поезд

Со 2 июля отменяется вечерний поезд из Советска. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд №6388 отправлялся в 18:01 по воскресениям. Его отмена связана с окончанием учебного года. Основную часть пассажиров составляет учащаяся молодежь. С 3 сентября он вновь начнет курсировать по обычному расписанию