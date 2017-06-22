Стало известно, сколько людей будет жить на Земле через 33 года

К 2050 году население планеты составит 9,8 млрд человек. Таковы данные ООН, пишет ТАСС



Количество землян увеличивается преимущественно за счёт рождаемости в 47 наименее развитых странах, где одна женщина производит на свет в среднем 4,3 ребёнка — таковы данные доклада. Благодаря этому, например, через 33 года удвоится число жителей 26 стран Африки.

В 2024 году индийцев станет больше, чем китайцев, а к 2050 году жители Нигерии количественно превысят население США (сейчас Штаты находятся на третьем месте по этому показателю).

Население планеты будет стареть: к 2100 году пожилых людей будет втрое больше, чем сейчас. В целом уровень рождаемости в мире снижается.