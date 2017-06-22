Стало известно, сколько людей будет жить на Земле через 33 года
К 2050 году население планеты составит 9,8 млрд человек. Таковы данные ООН, пишет ТАСС
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Количество землян увеличивается преимущественно за счёт рождаемости в 47 наименее развитых странах, где одна женщина производит на свет в среднем 4,3 ребёнка — таковы данные доклада. Благодаря этому, например, через 33 года удвоится число жителей 26 стран Африки.
В 2024 году индийцев станет больше, чем китайцев, а к 2050 году жители Нигерии количественно превысят население США (сейчас Штаты находятся на третьем месте по этому показателю).
Население планеты будет стареть: к 2100 году пожилых людей будет втрое больше, чем сейчас. В целом уровень рождаемости в мире снижается.
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