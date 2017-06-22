За неделю на Куршской косе обнаружили трёх нарушителей, ездивших в неположенных местах

На прошлой неделе на Куршской косе выявлены три водителя, которые ездили или парковали свои машины в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба национального парка на странице в Facebook



Против нарушителей возбуждены административные дела. Помимо этого, двух человек обнаружили в заповедной зоне, где без разрешения дирекции нельзя находиться никому, кроме сотрудников парка.



Ещё одно административное дело возбуждено против отдыхающего, который развёл на территории косы костёр. Разжигание огня запрещено правилами национального парка.