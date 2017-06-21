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Алиханов о взятках: Если вы овцы, то блейте и теряйте шерсть

18:35
  709 0
Архив Клопс.Ru
Антон Алиханов считает, что калининградцы сами виноваты в том, что в регионе развита коррупция. Такое заявление врио губернатора Калининградской области сделал во время заседания общественно-политического совета в среду, 21 июня.
 
По словам Алиханова, зачастую люди готовы давать взятки даже тем, кто не правомочен решить их вопрос. В пример глава региона привёл собственную историю, когда ему предлагали помочь сделать, то, что в тот момент находилось в ведении самого Алиханова. Он отметил, что большинство калининградцев, даже поняв, что чиновник у них явно вымогает деньги, не идут в правоохранительные органы или в вышестоящее ведомство с жалобой.
 
"Чего-то боятся. Если ты хочешь оставаться овцой, которую стригут, то стой, блей и плати дальше, — высказался Алиханов. — Если они овцы, то что с ними делать? Волки их будут грызть!".
 
При этом глава региона подчеркнул, что всегда готов отозваться на сообщение о коррупции в правительстве или других подведомственных структурах.
 
"Если я узнаю, что министр занимается чем-то непотребным, то он сядет. Давайте мне информацию", — заключил Алиханов.

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