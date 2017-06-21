В калининградском Пенсионном фонде объяснили, как при разводе поделить квартиру, купленную за маткапитал
Имущество, купленное на средства материнского капитала, не является совместно нажитым имуществом супругов и после развода не может быть поделено только между ними. Об этом рассказала специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области Наталья Казакова.
Согласно Семейному кодексу, в случае развода разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими в браке. В этот перечень общего имущества входят и денежные выплаты, полученные каждым из супругов. Но общими будут лишь те денежные выплаты, которые не имеют специального целевого назначения.
Жильё, приобретённое на средства материнского капитала, должно быть в обязательном порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей. Причём на всех детей, а не только на тех, после рождения которых государство дало маме деньги. В результате такое жильё нельзя разделить только между супругами. Дети также должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретённый (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала.
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