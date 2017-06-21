Исследование: треть калининградцев считают своё материальное положение очень плохим

Треть жителей Калининградской области считают своё материальное положение очень плохим. Об этом в среду, 21 июня, во время заседания общественно-политического совета при губернаторе сообщил директор Калининградского социологического центра Сергей Цыплёнков.



По его словам, проведённое социологическое исследование показало также, что половина населения региона отмечают ухудшение своего материального положения за последние несколько лет.



Социолог выделил несколько главных проблем, которые чаще всего упоминали калининградцы:



1. Низкий уровень доходов (особенный всплеск недовольства наблюдался в апреле 2016 года, когда многие калининградцы остались без работы).

2. Рост цен на услуги ЖКХ и их низкое качество (на это жаловались больше половины опрошенных граждан).

3. Низкое качество медицинских услуг и другие проблемы в сфере здравоохранения региона (здесь недовольны были 24% опрошенных).

4. Плохое состояние дорог.