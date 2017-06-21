У калининградского инвалида четырежды списали пенсию из-за долгов однофамильца

Инвалид из Калининграда стал жертвой ошибки судебных приставов: у мужчины четырежды отбирали только что начисленную пенсию за долги, которые скопил другой человек. Об этом сообщает ОТР.



"Получается эсэмэска — пришла пенсия, и я только обрадуюсь, а через 15 минут эсэмэска, что пенсия под ноль снимается", — рассказал пострадавший Александр.



Бывший боксёр прикован к коляске из-за тяжёлого заболевания. Единственный доход мужчины — 14 тысяч рублей пенсии по инвалидности. Долгов у Александра нет, он вовремя платит за услуги ЖКХ.



Впервые мужчина оказался без пенсии в декабре 2013 года. Тогда же он выяснил, что некий его тёзка задолжал деньги за коммунальные услуги. Александру пришлось искать управляющую компанию и настоящего должника, а потом через прокуратуру и суд доказывать незаконность списания. Деньги вернули спустя 10 месяцев после снятия.



Однако в прошлом году пенсию сняли снова, а этой весной списали ещё дважды. В службе судебных приставов ссылаются на ошибку суда.



"Мы связались с судом, суд подтвердил, что да, было вынесено ошибочное решение. Соответственно, поступило заявление о возврате исполнительного документа. Все меры отменены", — заявил Михаил Байдураев, замруководителя управления ФССП по Калининградской области.



В результате Александру снова вернули деньги. Но теперь он уже планирует судиться с приставами и жаловаться на представителей суда, которые ошиблись.