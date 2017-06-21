Стало известно, сколько россиян никогда не бывали в кинотеатре

Социологи ВЦИОМ выяснили, сколько россиян никогда не посещали кинотеатров, а также какие фильмы предпочитают смотреть соотечественники.



Выяснилось, что только 12% жителей страны бывают в кинотеатрах несколько раз в месяц, каждый четвёртый — несколько раз в год, 14% — раз в год, 7% — раз в два-три года. Более трети практически не ходят в кино, а 5% никогда и не были.



При этом мужчины посещают кинотеатры чаще женщин, а молодые ожидаемо чаще пожилых. Реже всего — люди старше 60 лет.



Главным критерием при выборе картины для россиян является актёрский состав, 29% выбирают ленту по сюжету, каждый четвёртый ориентируется на мнение друзей и родных, а также на жанр, каждый пятый верит рекламе фильмов. Мнение кинокритиков интересует только 4% опрошенных.



Чаще всего россияне выбирают фильмы-сказки и мультфильмы, треть граждан регулярно смотрит комедии, 26% любит исторические костюмные ленты, приключенческое кино нравится 19% респондентов, драмы и истории о жизни человека — 16%, фильмы о любви выбирают 14%, детективы и криминальные картины — 13%. Боевики любят всего 5% россиян, а эротические фильмы часто смотрят всего 2%.