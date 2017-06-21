Опрос: каждый десятый калининградец пострадал от воровства продуктов из офисного холодильника
Работающие калининградцы чаще всего приносят из дома свой обед. Таковы результаты опроса сайта поиска работы Зарплата.ру.
Самым популярным вариантом обеда среди калининградцев стали контейнеры с едой из дома: с собой пищу берут 69% опрошенных. На бизнес-ланчи ходят 45%, ещё 14% заказывают еду в офис или покупают салаты в магазине, а 5% успевают во время обеда сбегать домой. 12% калининградцев время от времени вообще не едят в рабочее время.
На бизнес-ланчи или доставку еды в офис калининградцы чаще всего тратят от 180 до 240 рублей. Чай, кофе и печенье на работе есть в открытом доступе у 36% калининградцев. При этом с воровством еды из общего холодильника сталкивались только 11% калининградцев. Правда, опрошенные не выяснили, специально ли кто-то ест их обеды или по рассеянности.
Офисная кухня или специально оборудованное для еды место есть у 63% опрошенных работающих калининградцев. У 76% респондентов в офисе есть микроволновка и чайник, холодильником могут похвастаться 67%, кулером с водой — 61%. Только у трети офисных сотрудников на работе есть кофемашина.
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