В Немане инвалид через прокуратуру добивается первого за 20 лет ремонта квартиры

Житель Немана через прокуратуру добился улучшения условий в доме, который не ремонтировался 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



Инвалид живёт в муниципальной квартире более 20 лет. За всё это время собственник помещения — администрация МО "Неманский городской округ" — не принимала каких-либо мер по обеспечению сохранности жилья и поддержанию жилого помещения в надлежащем санитарно-техническом состоянии.



Квартира заявителя нуждается в ремонте системы отопления, в восстановлении безопасной эксплуатации отопительной печи и печного оборудования, внутриквартирной электропроводки, имеющей скрутки и следы оплавления, в замене оконных и дверных блоков, а также замене внутриквартирных трубопроводов холодного водоснабжения. По стенам и потолку квартиры давно пошли трещины, штукатурка отслоилась и обрушилась, имеется грибковый налёт, а полы нуждаются в капитальном ремонте.



После вмешательства прокуратуры муниципалитет организовал тендер по выбору подрядной организации, которая проведёт обследование данного дома и изготовит техническое заключение, по результатам которого будет принято решение о проведении капитального ремонта или же признания дома аварийным. Управляющая компания же приступила к выполнению ремонтных работ по объектам общедомового имущества.