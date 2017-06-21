В Немане инвалид через прокуратуру добивается первого за 20 лет ремонта квартиры
Житель Немана через прокуратуру добился улучшения условий в доме, который не ремонтировался 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Инвалид живёт в муниципальной квартире более 20 лет. За всё это время собственник помещения — администрация МО "Неманский городской округ" — не принимала каких-либо мер по обеспечению сохранности жилья и поддержанию жилого помещения в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
Квартира заявителя нуждается в ремонте системы отопления, в восстановлении безопасной эксплуатации отопительной печи и печного оборудования, внутриквартирной электропроводки, имеющей скрутки и следы оплавления, в замене оконных и дверных блоков, а также замене внутриквартирных трубопроводов холодного водоснабжения. По стенам и потолку квартиры давно пошли трещины, штукатурка отслоилась и обрушилась, имеется грибковый налёт, а полы нуждаются в капитальном ремонте.
После вмешательства прокуратуры муниципалитет организовал тендер по выбору подрядной организации, которая проведёт обследование данного дома и изготовит техническое заключение, по результатам которого будет принято решение о проведении капитального ремонта или же признания дома аварийным. Управляющая компания же приступила к выполнению ремонтных работ по объектам общедомового имущества.
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