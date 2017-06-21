Опрос: большинство россиян назвали рост цен в стране самой глобальной проблемой

Большинство граждан России (71%) назвали рост цен в стране самой глобальной проблемой. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Pew Research Center.

Авторитетный экспертный центр из США провёл социологическое исследование в России с 18 февраля по 3 апреля. Участниками опроса стали 1002 россиян. Сообщается, что доля погрешности в результатах составляет +/- 4%.

Согласно результатам опроса, коррупцию в политике назвали крупной проблемой 58% респондентов. За вариант "нехватка благоприятных возможностей в сфере занятости" проголосовали 54%. Столько же человек считают масштабной проблемой терроризм (54%). За вариант "социальное неравенство" выступили 53% опрошенных. Для половины участников исследования главными проблемами являются преступность (52%) и коррупция в бизнесе (50%).

Мнение разделилось в вопросе экономической ситуации в России. Плохой её назвали 49% граждан, хорошей – 46%. По данным экспертного центра Pew Research Center, в 2015 году было проведено аналогичное исследование. Тогда российскую экономику назвали плохой 73% респондентов.

Опрос также коснулся деятельности президента РФ Владимира Путина. 87% россиян уверены, что лидер государства принимает правильные решения в международных делах. Не согласны с этим 12% сограждан. Кроме того, 59% участников опроса считают, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. 21% респондентов убеждён, что роль страны осталась такой же, как и прежде. 17% сказали, что роль стала меньше.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос о 10 проблемах, которые их больше всего беспокоят россиян . По итогам мая 2017 года список проблемных тем возглавили низкие зарплаты. О них сказали 23% опрошенных. Беспокоит жителей страны состояние экономики, об этом сказали 21% россиян. В тройку актуальных проблем вошло здравоохранение. Его назвали 20% респондентов.

Аналогичный опрос провёл Клопс.Ru. Наиболее важной для страны в целом калининградцы назвали проблему низких зарплат и низкого уровня жизни. Этот вариант выбрали более двух тысяч человек.