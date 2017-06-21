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Главная Новости Общество

Опрос: большинство россиян назвали рост цен в стране самой глобальной проблемой

08:22
  388 1
Архив Клопс.Ru
Большинство граждан России (71%) назвали рост цен в стране самой глобальной проблемой. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Pew Research Center.
 
Авторитетный экспертный центр из США провёл социологическое исследование в России с 18 февраля по 3 апреля. Участниками опроса стали 1002 россиян. Сообщается, что доля погрешности в результатах составляет +/- 4%.
 
Согласно результатам опроса, коррупцию в политике назвали крупной проблемой 58% респондентов. За вариант "нехватка благоприятных возможностей в сфере занятости" проголосовали 54%. Столько же человек считают масштабной проблемой терроризм (54%). За вариант "социальное неравенство" выступили 53% опрошенных. Для половины участников исследования главными проблемами являются преступность (52%) и коррупция в бизнесе (50%). 
 
Мнение разделилось в вопросе экономической ситуации в России. Плохой её назвали 49% граждан, хорошей – 46%. По данным экспертного центра Pew Research Center, в 2015 году было проведено аналогичное исследование. Тогда российскую экономику назвали плохой 73% респондентов.
 
Опрос также коснулся деятельности президента РФ Владимира Путина. 87% россиян уверены, что лидер государства принимает правильные решения в международных делах. Не согласны с этим 12% сограждан. Кроме того, 59% участников опроса считают, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. 21% респондентов убеждён, что роль страны осталась такой же, как и прежде. 17% сказали, что роль стала меньше.
 
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос о 10 проблемах, которые их больше всего беспокоят россиян. По итогам мая 2017 года список проблемных тем возглавили низкие зарплаты. О них сказали 23% опрошенных. Беспокоит жителей страны состояние экономики, об этом сказали 21% россиян. В тройку актуальных проблем вошло здравоохранение. Его назвали 20% респондентов.
 
Аналогичный опрос провёл Клопс.Ru. Наиболее важной для страны в целом калининградцы назвали проблему низких зарплат и низкого уровня жизни. Этот вариант выбрали более двух тысяч человек.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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seva
seva #
08:34
Интересная картина почти по всем показателя где-то в районе 50%. Это значит,  что то, что является проблемой для одного - второй за проблему не считает. За то поддержка - зашкаливает за 80%. Это манипуляция сознанием людей, при этом эти же люди возмущаются ростом цен. А сложить 2 + 2 и понять, что именно эта политика и привела к росту цен, не судьба?
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