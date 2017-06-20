МВД внесло в Госдуму законопроект об обязательной дактилоскопии для мигрантов

В Госдуму внесли проект федерального закона, который предполагает обязательную дактилоскопию для мигрантов при регистрации по месту жительства или пребывания. Как сообщает
"РИА Новости", об этом рассказал замминистра МВД Александр Горовой.
Законопроект в Госдуму внесло министерство внутренних дел. Помимо сбора отпечатков пальцев, въезжающих в страну предлагают фотографировать. Заместитель министра сообщил, что внесение проекта связано с тем, что в 2016 году 26 тыс. мигрантов пытались пересечь границу России по чужим документам.
"Мы только за прошлый год в результате проверки по базам "Папиллон", системой дактилоскопирования следов пальцев рук, выявили 26 тысяч граждан иностранных государств, это в большей степени страны Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России", – рассказал чиновник.
В 2016 году управления ФМС, МВД и ФССП выступили
за обязательную дактилоскопию для иностранцев. По мнению представителей ведомств, это позволит предотвратить теракты в стране.
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