Бросались с кулаками и отключали воду: в Калининграде семейная пара держит в страхе весь дом

В мае калининградка Оксана Михеева купила квартиру на ул. Вагоностроительной и переехала туда с восьмилетним сыном. С тех пор у неё не было ни одного спокойного дня: соседи объявили настоящую войну. По словам Михеевой, они держат в страхе весь дом.

"Ты здесь жить не будешь"

Через четыре дня после новоселья к Оксане пришёл сосед снизу.

"Михаил заявил, что у меня шумно, а мой ребёнок "громко ходит", — рассказывает Михеева. — Велел ложиться спать в 20:00, иначе он пожалуется на меня в отдел опеки. Я была в шоке от его претензий. У меня сын спокойный, ложимся мы не поздно, а из "шума" у меня в квартире только телевизор, который я громко не включаю. Михаил заявил мне: ‟Я наказал всех, кто здесь жил. И ты тут жить не будешь…"”

Оксана Михеева (слева) / Фото: Александр Подгорчук

Оксана потребовала, чтобы мужчина ушёл. После этого у неё началась другая жизнь. С восьми утра соседи стучат по батарее, вечером заявляют, что им не дают отдыхать. Однажды Оксане перекрыли воду: оказалось, что в той самой соседской квартире стоит вентиль на общедомовом трубопроводе.

Прежняя хозяйка квартиры призналась Оксане, что сосед "неадекватный". Он не давал житья ни ей, ни её квартирантам.

Избил хозяйку и гостей

10 июня у Оксаны был день рождения, пришли гости. Соседи принялись за старое: днём жена соседа колотила в дверь, а затем Михеевым перекрыли воду. Около 22:00 гости вышли во двор дожидаться такси. Там на них с палкой и электрошокером накинулись Михаил и его жена. Пострадала мама Оксаны и крёстный её сына. Женщина заявила в полицию, её родственники отправились в судмедэкспертизу снимать побои. Уже на следующий день, по словам Михеевой, Михаил угрожал уничтожить её, а на минувшей неделе соседи напали на Оксану в подъезде.

"Меня угрожали убить, таскали за волосы по лестнице, сосед ударил меня наотмашь по лицу, — говорит пострадавшая. — Я боюсь за себя и своего ребёнка. Сына пришлось на время переселить к бывшему мужу, папа с братом встречают и провожают меня".

Жильцы дома говорят, что скандалы и драки беспокойное семейство устраивает чуть не каждый день. Большинство соседей предпочитают обходить Михаила стороной: он "карает" всех, кто не подчиняется его правилам: прокалывал шины на автомобилях жителей дома, которые, по его мнению, неправильно паркуются, оскорблял людей, избил женщину, у которой, по его мнению, слишком громко лаяла собачка.

Как говорят жители дома, к себе в квартиру Михаил и его жена никого не пускают. Не открыли они дверь и корреспонденту Клопс.Ru, на телефонные звонки Михаил не отвечает.

Возбудили административное дело

"Жилец этой квартиры поставил вентиль, когда его заливали соседи сверху, — сообщила заместитель директора ООО "ЖЭУ-18" Людмила Гвоздева. — В суде Михеева может просить, чтобы соседа обязали предоставить доступ в квартиру сотрудникам управляющей компании, тогда мы его снимем. У нас и раньше с этим жильцом были проблемы. Когда депутат помогал устанавливать во дворе дома детскую площадку, Михаил не давал проехать нашим машинам — перегораживал дорогу бетонными вазонами".

В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что от Михеевой поступило заявление в ОП № 3 УМВД по городу Калининграду. Участковый уполномоченный провёл проверку, по её результатам составил протоколы за нанесение побоев женщине и молодому человеку. В отношении соседа Оксаны возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Санкция предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Дело направлено в мировой суд. В последующем мужчине за такие действия может грозить уголовная ответственность.

Не допустить тяжких последствий

По словам адвоката Равиля Хаварисова, если вашего соседа не устраивает звукоизоляция, то защищать свои права он должен в суде. "Правоохранительные органы должны провести серьёзную профилактическую работу, чтобы не допустить наступления тяжких последствий. Если люди получили побои впервые, то за это наступает административная ответственность. За повторное правонарушение предусмотрена статья УК. Не надо стесняться писать жалобы в полицию, если она не принимает меры — обращайтесь в прокуратуру или в суд", — говорит адвокат.