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Главная Новости Общество

Бросались с кулаками и отключали воду: в Калининграде семейная пара держит в страхе весь дом

Автор: Марина Селиванова
15:24
  7348 19
  • Дом на ул. Вагоностроительной, где живут герои публикации
Дом на ул. Вагоностроительной, где живут герои публикации
Фото: Александр Подгорчук
В мае калининградка Оксана Михеева купила квартиру на ул. Вагоностроительной и переехала туда с восьмилетним сыном. С тех пор у неё не было ни одного спокойного дня: соседи объявили настоящую войну. По словам Михеевой, они держат в страхе весь дом. 

"Ты здесь жить не будешь"

Через четыре дня после новоселья к Оксане пришёл сосед снизу. 
 
"Михаил заявил, что у меня шумно, а мой ребёнок "громко ходит", — рассказывает Михеева. — Велел ложиться спать в 20:00, иначе он пожалуется на меня в отдел опеки. Я была в шоке от его претензий. У меня сын спокойный, ложимся мы не поздно, а из "шума" у меня в квартире только телевизор, который я громко не включаю. Михаил заявил мне: ‟Я наказал всех, кто здесь жил. И ты тут жить не будешь…"” 
 
Оксана Михеева (слева) / Фото: Александр Подгорчук
 
Оксана потребовала, чтобы мужчина ушёл. После этого у неё началась другая жизнь. С восьми утра соседи стучат по батарее, вечером заявляют, что им не дают отдыхать. Однажды Оксане перекрыли воду: оказалось, что в той самой соседской квартире стоит вентиль на общедомовом трубопроводе.
 
Прежняя хозяйка квартиры призналась Оксане, что сосед "неадекватный". Он не давал житья ни ей, ни её квартирантам. 

Избил хозяйку и гостей

10 июня у Оксаны был день рождения, пришли гости. Соседи принялись за старое: днём жена соседа колотила в дверь, а затем Михеевым перекрыли воду. Около 22:00 гости вышли во двор дожидаться такси. Там на них с палкой и электрошокером накинулись Михаил и его жена. Пострадала мама Оксаны и крёстный её сына. Женщина заявила в полицию, её родственники отправились в судмедэкспертизу снимать побои. Уже на следующий день, по словам Михеевой, Михаил угрожал уничтожить её, а на минувшей неделе соседи напали на Оксану в подъезде. 
 
"Меня угрожали убить, таскали за волосы по лестнице, сосед ударил меня наотмашь по лицу, — говорит пострадавшая. — Я боюсь за себя и своего ребёнка. Сына пришлось на время переселить к бывшему мужу, папа с братом встречают и провожают меня". 
 
 
Жильцы дома говорят, что скандалы и драки беспокойное семейство устраивает чуть не каждый день. Большинство соседей предпочитают обходить Михаила стороной: он "карает" всех, кто не подчиняется его правилам: прокалывал шины на автомобилях жителей дома, которые, по его мнению, неправильно паркуются, оскорблял людей, избил женщину, у которой, по его мнению, слишком громко лаяла собачка. 
 
Как говорят жители дома, к себе в квартиру Михаил и его жена никого не пускают. Не открыли они дверь и корреспонденту Клопс.Ru, на телефонные звонки Михаил не отвечает. 

Возбудили административное дело

"Жилец этой квартиры поставил вентиль, когда его заливали соседи сверху, — сообщила заместитель директора ООО "ЖЭУ-18" Людмила Гвоздева. — В суде Михеева может просить, чтобы соседа обязали предоставить доступ в квартиру сотрудникам управляющей компании, тогда мы его снимем. У нас и раньше с этим жильцом были проблемы. Когда депутат помогал устанавливать во дворе дома детскую площадку, Михаил не давал проехать нашим машинам — перегораживал дорогу бетонными вазонами". 
 
В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что от Михеевой поступило заявление в ОП № 3 УМВД по городу Калининграду. Участковый уполномоченный провёл проверку, по её результатам составил протоколы за нанесение побоев женщине и молодому человеку. В отношении соседа Оксаны возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Санкция предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Дело направлено в мировой суд. В последующем мужчине за такие действия может грозить уголовная ответственность.

Не допустить тяжких последствий

По словам адвоката Равиля Хаварисова, если вашего соседа не устраивает звукоизоляция, то защищать свои права он должен в суде. "Правоохранительные органы должны провести серьёзную профилактическую работу, чтобы не допустить наступления тяжких последствий. Если люди получили побои впервые, то за это наступает административная ответственность. За повторное правонарушение предусмотрена статья УК. Не надо стесняться писать жалобы в полицию, если она не принимает меры — обращайтесь в прокуратуру или в суд", — говорит адвокат.
 

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19 комментариев Правила комментирования

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Viloo
Viloo #
15:29
Да всё нормально, терпите, вам привыкать что-ли :-D
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ГолосСправедливости
Справедливости Голос #
15:39
Я просто поражаюсь количеству терпил вокруг. Как так можно???  Что все такие шуганые то, а? Ну не ужели некому этому Михаилу размозжить бошку разок - другой. Да  я уверен, уже после первого раза пыл у этого долбоящера поубавится. 
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Viloo
Viloo #
17:35
Не надо никому ничего размозжать. Только при самообороне разве что и то потом проблем не оберёшься. Просто надо включить мозг и им сами устроить веселую жизнь. У нас проблема, что объединяться не можем... У меня во дворе как лето наступило, ночные подростки активировались. С последствиями местами. Вот, думаю, надо собраться мужиками и организовать патруль несколько дней подряд. Попугать массой, мягкими и тёплыми разговорами. Школота силы и массы боится.
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Zombi
Zombi #
15:41
В доме живут одни разведенки и брошенки, мужиков там нет?
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ivan75
ivan75 #
16:06

такого надо хорошенечко от...ячить И можно даже толпой. Причем именно толпой. Всеми. Максимальным количеством людей. Чтоб чмо видело, какому кол-ву людей он жить не дает. И в больничку на месяц.

А как выйдет и гипс снимут, снова в бошку. Такие по другому не понимают.

"Шины он прокалывает"..  за это как минимум руки ломать нужно
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Viloo
Viloo #
17:36
Этой толпой надо просто туда приехать и зайти в гости на денек. Поболтать толпой. Посмотреть, как обгадится.
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Obshestvennoe_mnenie
Obshestvennoe_mnenie #
16:17
Да этот Михаил видать с мульоном комплексом раз пытается так за счет других казаться сильнее, выше. Жаль вас Михаил, бабу б вам хорошую. Чтоб вам не было время иметь мозг другим а делали бы это ... с другими.
А жителям - коллективную жалобу в прокуратуру и пусть разбираются 
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Viloo
Viloo #
17:36
Судяпо поведению, мужика надо этому истеричке. А не бабу.
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Элеонора Лутковская
Элеонора Лутковская #
16:22
Не на меня он наехал! Замучился бы потом по судам таскаться и компенсацию моральную и материальную выплачивать!
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Inssider
Inssider #
16:23
Абсолютно не наскрыт социальный и неформальный (блатной) статус мужика.
Обычно так ведут себя представители опорных социальных групп бандитского режима.
А эти, как известно, неприкасаемые.
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ivan75
ivan75 #
16:31
Абсолютно не наскрыт социальный и неформальный (блатной) статус мужика.

ты опять со своим патефоном?)))

Расскажи про кровавый режим, Путинскую гэбню. Тебя от того, что ты свой политический фуфел в каждую из тем пихаешь, самого прёт? Или денег дали?
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Inssider
Inssider #
16:41
Расскажи про кровавый режим, Путинскую гэбню. 
Кто тебе дал право указывать другим, что им делать и как им жить?
Ты и в жизни такой? 
В своем дворе и доме тоже?
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ivan75
ivan75 #
16:47
Видимо такое право дал мне тот, кто в свое время дал право тебе нести бездоказательную ахинею. Обвинять других, не имея при этом ни малейших доказательств. Откровенно врать в интернете, не приводя ни доказательств, ни ссылок, ни фактов. Ты еще не ответил ни на один из вопросов, которые я задал тебе лично, потребовав доказать сказанное тобой. Ни на один. 
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Inssider
Inssider #
16:51
Видимо такое право дал мне тот, кто в свое время дал право тебе нести бездоказательную ахинею. Обвинять других, не имея при этом ни малейших доказательств. Откровенно врать в интернете, не приводя ни доказательств, ни ссылок, ни фактов. Ты еще не ответил ни на один из вопросов, которые я задал тебе лично, потребовав доказать сказанное тобой. Ни на один. 
Ты больной?
Вашей же подрывной и противоправной деятельностью будут заниматься после уже неизбежного падения вашего режима жуликов,  воров и агентов западных спецслужб.
Что-то можно было бы скрыть в глубинке страны, а здесь в любом случае придется отвечать по полной!
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ivan75
ivan75 #
17:05
 Вашей же подрывной и противоправной деятельностью               

какой такой МОЕЙ деятельностью, дурик?? ))))) Рассмешил хоть под вечер, молодец, клоун..))) Специально для тебя и про тебя:

1. целенаправленное, упорядоченное, последовательное и в какой-то степени предсказуемое поведение

2. нездоровая подозрительность, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров.

вот полнейшее описание всех твоих комментариев. Это симптомы паранойи, болезный. Телефон дурки найдешь сам. Как ты любишь писать :"в интернете уже давно всё есть" )))
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Inssider
Inssider #
17:09
Нет никакого желания спорить, тем более не по теме.
Ближайшее будущее все покажет.
Режим уже шатается!
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
16:39
Он про своё воровское зазеркалье еще забыл написать )))
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Элеонора Лутковская
Элеонора Лутковская #
16:27
Еще так себя ведут распущенные или просто придурки по жизни!
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yasvyasa@mail.ru
yasvyasa@mail.ru #
18:13
Обычно такое поведение свойственно  людям преклонного возраста, что можно понять. Но  тут другая история, мне кажется эта семейка психически не совсем здорова, а значит они несут потенциальную опасность для окружающих и соответственно надо обращаться буквально во все органы власти, пока не произошло более страшное событие.
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