В Весёловке решили восстановить дом, разрушенный взрывом газа
Многоквартирный дом решили восстановить после того, как эксперты обследовали уцелевшие конструкции. Ремонт должен обойтись в 11 миллионов рублей.
Напомним, 7 мая 2017 года в посёлке Весёловка Черняховского района в жилом двухэтажном доме взорвался газ.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС пострадали четыре человека. Один ребёнок попал в реанимацию в ЦРБ города Черняховска, второго отвезли в детскую больницу в Калининград. В результате взрыва были частично разрушены две квартиры. Жителей дома в Весёловке, где взорвался газ, разместили в городском манёвренном фонде.
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