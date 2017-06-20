Янтарный попал в десятку самых популярных курортных посёлков в России
Посёлок Янтарный Калининградской области стал одним из лучших курортных посёлков страны. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат"
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В этом рейтинге Янтарный оказался на девятом месте. Его опередили Лазаревское (Сочи), Витязево (Анапа), Архипо-Осиповка (Геленджик), Коктебель (Феодосия), Ольгинка (Туапсе), Джемете (Анапа), Хоста (Сочи) и Гурзуф (Ялта). Завершает список Должанская (Ейск) на берегу Азовского моря.
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