На Янтарном комбинате объяснили причины экспорта сырца в Китай

Гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин прокомментировал сотрудничество с крупной китайской компанией. Согласно контракту, на протяжении трёх лет предприятие будет без посредников поставлять на экспорт янтарь из России в Китай.
"Основной потребитель янтарного сырья — это Китай. Калининградская область при всём своём желании не в состоянии переработать тот объём, который мы добываем. В этом году у нас по планам 450 тонн, это должны быть тысячи переработчиков. А всё-таки ювелиры — это штучный товар. Часто повторяю, что тысячи Фаберже не бывает. Даже продать тысячу кулонов и цепочек — это надо иметь серьёзную сбытовую сеть", — отметил Зацепин.
Он подчеркнул, что именно поэтому и была выбрана в качестве стратегического партнёра китайская компания. "У комбината предстоит и техническое перевооружение, на которое нужны большие средства. В этом году планируется выручка свыше 3 млрд. Нам есть куда потратить. У нас шагающим экскаваторам по 40 лет, а срок их службы — 20. Там уже не просто усталость металла. Только благодаря профессионализму работников предприятия эта техника работает и выполняет план", — заявил Зацепин.
Согласно условиям контракта, 50% сырья китайская компания обязуется переработать на территории Калининградской области. "Для этого они создают предприятие. Первое время они будут обращаться к местным производителям, чтобы охватить весь объём. Как это будет и в какой форме — это вопрос договорных отношений", — пояснил гендиректор предприятия.
Соглашение было подписано в декабре прошлого года
. Предполагается, что сотрудничество будет способствовать созданию кластера по переработке янтаря и интеграции калининградского предприятия в систему международного оборота минерала.
Врио губернатора Антон Алиханов, комментируя сделку
, подчёркивал, что благодаря контракту увеличится сумма налоговых поступлений в региональный бюджет и сформируется устойчивый деловой климат в отрасли.
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