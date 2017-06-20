Алиханов о гастарбайтерах: мы будем практиковать опыт Рамзана Кадырова

Глава Калининградской области Антон Алиханов признал, что проблема с большим количеством приезжих рабочих на объектах, строящихся в регионе к ЧМ-2018, действительно есть и её планируют решать по опыту Чечни. Такое заявление врио губернатора сделал во вторник, 20 июня, после заседания регионального правительства.
"Мне в этом смысле импонирует опыт Чечни и Рамзана Кадырова. Думаю, что мы его будем применять. Это когда ты не можешь платить представителю какой-то среднеазиатской республики меньше, чем ты платишь чеченцу. Мне кажется, это будет хорошая практика. Сейчас мы быстренько изучим это", — объяснил Алиханов.
На вопрос журналиста о том, почему на строительстве стадиона на Октябрьском острове или ремонте фасадов задействованы в основном гастарбайтеры и не свидетельствует ли это об увеличении квот, Алиханов ответил: "Согласен с тем, что это проблема. Я так понимаю, что квот мы не увеличиваем — мы их, наоборот, даже по некоторым странам потихонечку ужимаем. Необходимо в этом смысле наводить порядок. Думаю, что мы будем это делать".
Глава региона отметил, что кадровые изменения, которые происходят сейчас в рядах чиновников различных рангов, могут поспособствовать выработке новой политики и в вопросе гастарбайтеров.
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