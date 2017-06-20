Калининградцев приглашают сняться в сериале про ВОВ в ролях немецких солдат и пленных
В Калининграде проходит набор актёров массовки на роли для многосерийного фильма с Дмитрием Певцовым и Сергеем Маковецким. Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"
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С 6 июня в области снимается сериал
с рабочим названием "На Париж" о событиях Великой Отечественной войны. Как обычно, актёров массовки ищут на месте, и калининградцам предлагается принять участие в отборе.
Так, 26 июня будут снимать сцену, в которой задействуют 30 актёров в роли немецких солдат; 28 июня понадобятся 20–30 человек на роль военных; 29 июня — 17 немецких солдат; 2 июля — десять конвоиров и 70 пленных.
Также в сериале будут задействованы дети, пожилые люди, женщины. Тем, кто хочет попробовать себя в кино, нужно оставить заявку
координатору по работе с актёрами Антону Шатилову.
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