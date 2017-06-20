В этом году молодая картошка стоит дороже бананов: мониторинг "Страны Калининград"
Фото: "Страна Калининград"
В супермаркетах и продуктовых магазинах цены за килограмм молодой картошки этим летом варьируются от 70 до 95 рублей. Об этом пишет "Страна Калининград".
На рынке ситуация оптимистичнее: молодой картофель можно купить по 60 руб./кг. Это, по сути, цена килограмма привозных бананов.
На рынках области продают молодой импортный картофель из Египта и Македонии. По предварительным данным, начало уборки в области планируется в конце июня — начале июля.
По данным Росстата, средняя потребительская цена на картофель в Калининградской области по состоянию на 13 июня 2017 года составляет 46,06 руб./кг, в Северо-Западном федеральном округе — 43,49 руб./кг, в Российской Федерации — 43,1 руб./кг. Больше информации найдёте в статье "Страны Калининград".
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