В этом году молодая картошка стоит дороже бананов: мониторинг "Страны Калининград"

В супермаркетах и продуктовых магазинах цены за килограмм молодой картошки этим летом варьируются от 70 до 95 рублей. Об этом пишет "Страна Калининград".



На рынке ситуация оптимистичнее: молодой картофель можно купить по 60 руб./кг. Это, по сути, цена килограмма привозных бананов.



На рынках области продают молодой импортный картофель из Египта и Македонии. По предварительным данным, начало уборки в области планируется в конце июня — начале июля.