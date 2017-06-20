В чебуречной в Талпаки дал сбой робот-официант Ксюша
Иван Марков / "Комсомольская правда — Калининград"
Единственный в России робот-официант Ксюша, который обслуживает чебуречную в посёлке Талпаки, дал сбой, отправившись не к тому столу. Об этом пишет "Комсомольская правда — Калининград"
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Владелец чебуречной Сергей Болгов отметил, что экземпляр пробный и потому могут возникать некоторые проблемы — его предупреждали об этом. "Простые люди иногда ошибаются, а это же кусок железа, ему простительно. Мы его перенастроим, и всё нормально будет", — объяснил бизнесмен.
По его словам, всего Ксюша обслужила с начала работы около сотни гостей: люди предпочитают делать заказы у обычных официантов, а Ксюшу в основном фотографируют.
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