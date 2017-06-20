В начале июля временно отменят курсирование прицепного вагона Калининград – Гомель
Со 2 по 8 июля временно отменят курсирование беспересадочного вагона Калининград – Гомель. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.
Речь идёт о прицепном вагоне, входящим в состав поезда № 360/359 Калининград – Адлер. Курсирование приостановят по техническим причинам. Сообщается, что на участке Белорусской железной дороги запланировано проведение ремонтных работ.
Ранее Клопс.Ru передавал, что с 5 июня Белорусская железная дорога и АО "Федеральная пассажирская компания" включили в расписание
движения пассажирских поездов дальнего следования беспересадочный вагон сообщением Гомель – Калининград. По завершении ремонта ж/д, вагон будет курсировать в течение всего летнего периода — до 19 сентября. Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.
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