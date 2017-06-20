Производство сыра и шоколада: Швейцария намерена поделиться с калининградцами уникальными технологиями и сырьём

Швейцария предложила поставлять в Калининградскую область сырьё для производства шоколадной продукции. Страна также заявила о готовности направлять экспертов сыропроизводства на предприятия региона, чтобы поделиться уникальными технологиями, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Данные предложения озвучил глава отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Жульен Цёни во время рабочей встречи с врио заместителя председателя правительства Александром Шендерюк-Жидковым. На мероприятии также присутствовал замгендиректора АО " Корпорация развития" Калининградской области Олег Скворцов. Деловой приём дипломата состоялся в понедельник, 19 июня. Сообщается, что визит Цёни планировался с зимы 2017 года.

На встрече швейцарцам рассказали о льготах для резидентов особой экономической зоны, а также об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. "Будет снижен порог минимальных инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ до одного миллиона рублей для IT-сектора и до 10 млн руб. для медицинских и фармакологических компаний", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что предложенный пакет льгот оказался интересен господину Цёни. Он заявил о намерениях организовать в регион расширенную бизнес-миссию с участием посла Швейцарии в РФ и представителей швейцарского бизнеса. Дипломат не исключает, что во время визита может быть проведена выставка швейцарских художников или неделя швейцарского кино. Инвестиционный потенциал региона Калининградской области предложили презентовать в Швейцарии или в посольстве государства в Москве.

Участники швейцарской делегации также отметили, что готовы приглашать в регион представителей малого и среднего бизнеса из сферы IT, туризма и фармацевтики из своего государства. На встрече обсудили возможность проведения в области всероссийского обучающего форума для менеджеров туризма. Сообщается, что коллеги из Швейцарии могут поделиться с регионом опытом в плане совместных программ в области медицинского туризма и реабилитации людей после травм и тяжелых операций. В правительстве отмечают, что возможно также и направление калининградских специалистов на обучение в Швейцарию.