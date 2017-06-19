Калининград вошёл в топ-пять российских городов с самой вкусной едой
Калининград стал одним из пяти городов России с самой вкусной едой. Такой рейтинг составила компания Booking.com на основе отзывов путешественников, пишет Лента.Ru
.
Наиболее интересным в гастрономическом плане для туристов оказался Владивосток с его морепродуктами и паназиатской кухней. На втором месте расположился Суздаль благодаря медовухе, на третьем — Кострома со своими сырами. Псков занял четвёртую строчку, а Калининград — пятую.
Наиболее "вкусным" в мировом рейтинге стал Гонконг. Ему уступили Сан-Паулу (Бразилия) и Токио.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.