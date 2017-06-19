Калининград вошёл в топ-пять российских городов с самой вкусной едой

Калининград стал одним из пяти городов России с самой вкусной едой. Такой рейтинг составила компания Booking.com на основе отзывов путешественников, пишет Лента.Ru



Наиболее интересным в гастрономическом плане для туристов оказался Владивосток с его морепродуктами и паназиатской кухней. На втором месте расположился Суздаль благодаря медовухе, на третьем — Кострома со своими сырами. Псков занял четвёртую строчку, а Калининград — пятую.



Наиболее "вкусным" в мировом рейтинге стал Гонконг. Ему уступили Сан-Паулу (Бразилия) и Токио.