В Озёрском районе разрушается старинная усадьба

В посёлке Лужки Озёрского района обрушилась стена в здании старинной усадьбы немецкого семейства фон Заукенов. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Калининграде".



"Просадка фундамента в углу этого здания была ещё до его приобретения. В 2011 году, когда в здании ещё находилась почта, случился прорыв водопровода, который привёл к обрушению восточного флигеля и частичной просадке фундамента под восточным фронтоном, — рассказал общественник Олег Ли, принимавший участие в попытках восстановления усадьбы. — Тем не менее 100% здания владеет директор ООО "Почемучка" Руслан Давидович, с которым у нас не получилось найти общий язык по поводу восстановления усадьбы".



По словам Олега Ли, он обратится в Службу охраны объектов культурного наследия с просьбой изъять здание у собственника.