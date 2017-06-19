В Озёрском районе разрушается старинная усадьба
"Просадка фундамента в углу этого здания была ещё до его приобретения. В 2011 году, когда в здании ещё находилась почта, случился прорыв водопровода, который привёл к обрушению восточного флигеля и частичной просадке фундамента под восточным фронтоном, — рассказал общественник Олег Ли, принимавший участие в попытках восстановления усадьбы. — Тем не менее 100% здания владеет директор ООО "Почемучка" Руслан Давидович, с которым у нас не получилось найти общий язык по поводу восстановления усадьбы".
По словам Олега Ли, он обратится в Службу охраны объектов культурного наследия с просьбой изъять здание у собственника.
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