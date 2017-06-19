В Калининграде пройдёт акция по бюджетной стерилизации кошек
В Калининграде 1 июля состоится акция по бюджетной стерилизации домашних и бездомных кошек. Об этом сообщают в группе "Кошкин дом 39" "ВКонтакте"
.
Граждане могут принести своих или подобранных на улице животных. Стоимость операции для домашнего питомца составит 1 000 рублей, для бездомной кошки — 600 рублей. Кроме того, волонтёры призывают сделать пожертвования для тех животных, за которых некому будет заплатить. Записаться на операцию можно в теме
в соцсети.
Стерилизовать можно кошку не младше 5–6 месяцев и весом не менее 2 кг. Во время беременности операцию проводить можно, а в период течки или кормления — нельзя. После этого нужно будет передержать животное неделю дома, в тепле и сухости, и только потом выпускать обратно на улицу.
Зоозащитники подчёркивают необходимость стерилизации домашних и уличных собак и кошек как меры, позволяющей контролировать численность безнадзорных животных в городе.
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