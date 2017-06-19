В Калининграде пройдёт акция по бюджетной стерилизации кошек

В Калининграде 1 июля состоится акция по бюджетной стерилизации домашних и бездомных кошек. Об этом сообщают в группе "Кошкин дом 39" "ВКонтакте"



Граждане могут принести своих или подобранных на улице животных. Стоимость операции для домашнего питомца составит 1 000 рублей, для бездомной кошки — 600 рублей. Кроме того, волонтёры призывают сделать пожертвования для тех животных, за которых некому будет заплатить. Записаться на операцию можно Граждане могут принести своих или подобранных на улице животных. Стоимость операции для домашнего питомца составит 1 000 рублей, для бездомной кошки — 600 рублей. Кроме того, волонтёры призывают сделать пожертвования для тех животных, за которых некому будет заплатить. Записаться на операцию можно в теме в соцсети.



Стерилизовать можно кошку не младше 5–6 месяцев и весом не менее 2 кг. Во время беременности операцию проводить можно, а в период течки или кормления — нельзя. После этого нужно будет передержать животное неделю дома, в тепле и сухости, и только потом выпускать обратно на улицу.



Зоозащитники подчёркивают необходимость стерилизации домашних и уличных собак и кошек как меры, позволяющей контролировать численность безнадзорных животных в городе.