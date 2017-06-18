В субботу, 17 июня, в Калининграде закрылся бар "Москва – Берлин", который находится на проспекте Мира, 19. Об этом Клопс.Ru сообщил директор заведения Максим Ткачёв.

"Закончился срок договора аренды, у владельцев помещения свои планы. Они хотят сделать свой ресторан. Владельцы — акционеры АО "Калининград". Им принадлежат гостиницы "Калининград", "Чайка", "Москва", — рассказал Ткачёв.

Последняя вечеринка под названием #мбдосвидули проходила с 20:00 до 24:00. Всего в Калининграде бар проработал восемь с половиной лет.

"Дела шли отлично, наверное, это был один из самых мощных проектов со дня открытия. Последняя вечеринка тоже прошла весело и громко. Она была открытая, прийти мог любой, однако мест не было уже за несколько дней до её начала", — отметил директор бара.

Будет ли дальше развиваться бренд "Москва – Берлин" — пока неизвестно. Максим Ткачёв отметил, что, возможно, антураж заведения и кухня переедет в другое помещение.

"Мы думаем об этом. Окончательного решения пока нет, но всё возможно", — заключил Ткачёв.