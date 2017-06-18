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В Калининграде закрылся бар "Москва – Берлин"

17:35
  1675 1
Сообщество "Бар «Москва-Берлин»" / "ВКонтакте"
В субботу, 17 июня, в Калининграде закрылся бар "Москва – Берлин", который находится на проспекте Мира, 19. Об этом Клопс.Ru сообщил директор заведения Максим Ткачёв.
 
"Закончился срок договора аренды, у владельцев помещения свои планы. Они хотят сделать свой ресторан. Владельцы — акционеры АО "Калининград". Им принадлежат гостиницы "Калининград", "Чайка", "Москва", — рассказал Ткачёв.
 
Последняя вечеринка под названием #мбдосвидули проходила с 20:00 до 24:00. Всего в Калининграде бар проработал восемь с половиной лет.
 
"Дела шли отлично, наверное, это был один из самых мощных проектов со дня открытия. Последняя вечеринка тоже прошла весело и громко. Она была открытая, прийти мог любой, однако мест не было уже за несколько дней до её начала", — отметил директор бара.
 
Будет ли дальше развиваться бренд "Москва – Берлин" — пока неизвестно. Максим Ткачёв отметил, что, возможно, антураж заведения и кухня переедет в другое помещение.
 
"Мы думаем об этом. Окончательного решения пока нет, но всё возможно", — заключил Ткачёв.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
18:00
Хорошее АО Калининград---аж три гостиницы в активе...да ещё и помещение этого бара...Стисняюсь спросить---а кто рулит этим АО?
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