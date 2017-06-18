Главой ГИБДД РФ стал экс-начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников
Фото: пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю
"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
С февраля 2015 года Черников занимал должность начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю. В марте прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобождён от должности указом президента.
Михаил Юрьевич Черников родился 11 января 1974 года в г. Ачинске Красноярского края. Имеет два высших образования — инженерно-строительное и юридическое. Женат, воспитывает двоих детей, сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.
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