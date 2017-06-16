В Гусеве начали съёмки кино "Дорога в Париж" с Маковецким и Литвиновой

В Гусеве стартовали масштабные съёмки художественного фильма под названием "Дорога в Париж". Об этом пишет сайт "Вести-Калининград
".
В проекте примет участие звёздный коллектив: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова и Евгений Стычкин.
По сценарию, после Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. Сюжет картины до конца пока не раскрывается.
"Будет много трюковых сцен, и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали День Победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. Эта история основана на реальных событиях. В Калининградской области снимаем потому, что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь", — отметил режиссёр Сергей Саркисов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.