В Гусеве начали съёмки кино "Дорога в Париж" с Маковецким и Литвиновой

В Гусеве стартовали масштабные съёмки художественного фильма под названием "Дорога в Париж". Об этом пишет сайт " Вести-Калининград ".

В проекте примет участие звёздный коллектив: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова и Евгений Стычкин.

По сценарию, после Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. Сюжет картины до конца пока не раскрывается.

"Будет много трюковых сцен, и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали День Победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. Эта история основана на реальных событиях. В Калининградской области снимаем потому, что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь", — отметил режиссёр Сергей Саркисов.