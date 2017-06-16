Украинка попыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
Жительница Украины запаковала восьмилетнего сына в чемодан, чтобы вывезти его в Польшу. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на польский сайт PAP
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"В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребёнок не располагал документами, дающими право пересечения границы", — рассказала представитель отделения пограничной службы в городе Перемышле Анна Михальская.
По её словам, ту же гражданку Украины задержали в первый день безвизового режима с ЕС — она пыталась выехать с сыном, на которого не были оформлены необходимые документы. Женщину оштрафовали на 200 злотых (около трёх тысяч рублей).
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