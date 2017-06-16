Украинка попыталась вывезти сына в Польшу в чемодане

Жительница Украины запаковала восьмилетнего сына в чемодан, чтобы вывезти его в Польшу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на польский сайт PAP



"В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребёнок не располагал документами, дающими право пересечения границы", — рассказала представитель отделения пограничной службы в городе Перемышле Анна Михальская.



По её словам, ту же гражданку Украины задержали в первый день безвизового режима с ЕС — она пыталась выехать с сыном, на которого не были оформлены необходимые документы. Женщину оштрафовали на 200 злотых (около трёх тысяч рублей).