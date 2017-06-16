Атаманы и представители РПЦ: в Калининграде пройдут военно-спортивные казачьи игры "Шермиции"

В Калининграде пройдут ежегодные военно-спортивные казачьи игры "Шермиции". Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 150 000 рублей.

В качестве целей игр заявляются: воспитание у молодых людей готовности к служению Отечеству, выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, формированию мотивации к прохождению военной службы, а также общее укрепление здоровья и воспитание уважения к обычаям и традициям народов, населяющих Калининградскую область.

Игры призваны объединить казаков Калининградской области и популяризировать казачье движение в России. Участники должны будут пройти полосу препятствий, метать ножи, перебрасывать пудовую гирю через планку, перетягивать канат.

Согласно техзаданию, требуется составить список предполагаемых участников торжественных церемоний игр, который должен включать: не менее одного представителя Калининградской епархии РПЦ, не менее десяти атаманов казачьих обществ, не менее 15 членов Балтийского отдельного казачьего округа, которые должны быть одеты в форму, утверждённую соответствующим приказом.

Как сообщили в Балтийском казачьем округе, игры пройдут 20 августа в рамках празднования 25-летнего юбилея. На мероприятии также запланировано выступление творческих коллективов и показательные выступления.