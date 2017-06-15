В Калининградском зоопарке в летний вольер выпустили крокодилов (видео)

В Калининградском зоопарке в связи с наступлением тёплой погоды в летний вольер выпустили крокодилов. Об этом сообщается на официальной странице заведения "ВКонтакте"

"Есть в Калининградском зоопарке одна верная примета: если в уличные вольеры у Террариума вернулись крокодилы, значит лето наступило окончательно и бесповоротно!", – рассказали в пресс-службе, уточнив, что крокодилы не могут жить при среднесуточной температуре ниже 18 градусов.

Первым в уличный вольер выпустили 12-летнего крокодилового каймана. Затем туда переселили остальных его соседей.