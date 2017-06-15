В МВД рассказали о готовности увеличить штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД

Штрафы для пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения, могут увеличиться. Как сообщает ТАСС , статс-секретарь замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что в ведомстве готовы рассмотреть этот вопрос.

Такое заявление прозвучало в ходе обсуждения в Госдуме правительственного проекта закона о повышении максимального размера административного штрафа водителям, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам. Речь идёт о повышении суммы с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Депутат Александр Сидякин отметил, что пешеходы нередко становятся виновниками ДТП на переходах. По его словам, нередко "на красный свет вырываются люди", не следящие за движением.

"Что касается комплексного характера, то мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят. Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести", – заявил Зубов.