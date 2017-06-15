"Водитель, ты судак": на ул. Осенней водитель ежедневно паркует свою машину на тротуаре (фото)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.



На улице Осенней, в районе дома №18, водитель универсала Subaru паркуется на тротуаре. Как сообщили Клопс.Ru местные жители, на этом месте автомобилист оставляет свою машину ежедневно вне зависимости от количества машин во дворе на стационарной парковке.



Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.