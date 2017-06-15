Калининградская мастерица рассказала о награждении "кукольным "Оскаром""

Жительница Калининграда Виктория Корниецкая стала лауреатом IV Международного конкурса среди лучших представителей мирового искусства в номинации "Кукла из традиционных материалов, выполненная в единственном экземпляре". Портал "Твой Бро" встретился с победительницей, чтобы узнать, как ей удалось стать лучшей, можно ли прожить на доходы с продажи кукол и как рождаются её уникальные персонажи.
Конкурс "Пандора Платинум" проходил в Санкт-Петербурге и представляет собой некий кукольный "Оскар". По словам Виктории, участницей в нём она стала случайно: "Я зарегистрировалась на сайте, заплатила взнос и стала ждать. В условиях было сказано, что, если вы прошли дальше, вам пришлют письмо. Его не было. Я подумала, что ничего страшного, получу хотя бы диплом участника. Но совершенно случайно мой муж увидел, что на сайте я всё-таки значусь как участник второго этапа".
Куклами калининградка занимается два с половиной года. Большинство её персонажей — мужчины кавказской внешности. На вопрос, можно ли прожить, занимаясь только созданием кукол, Виктория отвечает неуверенно: "Наверное, можно. Со мной в конкурсе участвовала женщина из небольшого города. Она сделала 150-сантиметровую куклу из самозастывающей глины. Она вся была покрыта самоцветами и выглядела как живой человек. Автор за неё просила 300 с лишним тысяч рублей. Наверняка эта кукла найдёт своего хозяина".
Победа в конкурсе предоставляет возможность в течение года бесплатно участвовать в крупных выставках Москвы и Санкт-Петербурга, а также публиковаться в профессиональных журналах. "Это хороший старт", — считает Виктория.
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