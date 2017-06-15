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Советчанке пришлось лечить гнойный абсцесс после прокола ушей у косметолога без лицензии

15:49
  717 0
Архив Клопс.Ru
Несовершеннолетняя жительница Советска попала в больницу, заработав гнойный абсцесс после прокола ушей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Девочка с матерью обратились в косметический кабинет индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги пирсинга и прокола мочек ушей. Однако впоследствии женщина вынуждена была обратиться в больницу, так как у дочери образовался гнойный абсцесс. Ребёнку оказали медпомощь, серьги пришлось снять.

Мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру города и просила проверить наличие у индивидуального предпринимателя лицензии на предоставление услуги по проколу мочек ушей. Проверка установила, что предприниматель лицензии на данный вид деятельности не имела, тогда как получение специального разрешения на предоставление косметических услуг — пирсинг и прокол мочек ушей — является обязательным.

По постановлению прокурора арбитражный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на четыре тысячи рублей.

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