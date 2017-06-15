Океанологи ищут на Балтийской косе опасный пластик и исследуют масштабы загрязнения моря

Калининградские океанологи исследуют морское побережье на Балтийской косе, чтобы сделать вывод о том, насколько загрязнена Балтика пластиковым мусором. Об этом Клопс.Ru сообщила заведующая лабораторией АтлантНИРО, доктор физико-математических наук Ирина Чубаренко.

Учёные отбирают пробы осадков, пляжных отложений и плавающего на поверхности воды синтетического материала. В лаборатории из него выделяют пластик, который затем изучают в гидродинамической лаборатории. Исследователей интересует, как ведут себя частицы пластика в воде, с какой скоростью они оседают и т.д. С помощью компьютерного моделирования учёные рассчитывают определить, как переносится и накапливается пластиковый мусор в Балтийском море.

"Загрязнение океанов и морей синтетическими отходами — это глобальная проблема. Мы пытаемся понять, как ведут себя частицы пластика в океане. Это очень сложно: микрониточки, хлопья, крошечки перемещаются ветрами и течениями. Пластик сам по себе очень инертный и нетоксичный материал, но в окружающей среде его поверхность становится шершавой, покрывается трещинами и буквально притягивает к себе токсины и различные загрязнения, его заселяют всевозможные живые микроорганизмы. Особенно опасен пластик в океане, ведь он легко переносится на огромные расстояния, а птицы и рыбы легко принимают его за корм. Дальше по пищевой цепочке он попадает в наш организм", — пояснила Ирина Чубаренко.

По словам океанолога, наши пляжи чище, чем в южной Балтике, не говоря уж об исключительно грязных берегах Канарских островов, Австралии и Тайваня.

Работу АО ИО РАН по исследованию частиц микропластика поддержал Российский научный фонд. Вместе с калининградцами работают сотрудники петрозаводского Института водных проблем Севера и севастопольского Морского гидрофизического института.